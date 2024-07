Bolesna porażka polskich siatkarek. Na nic krótki zryw. Pozostaje im walka o brąz

Mistrzostwa Europy do lat 22 w siatkówce kobiet odbywają się w tym roku we Włoszech. Już przed rozpoczęciem turnieju Polki wymieniano wśród faworytek do medalu. Na boisku nasze reprezentantki pokazywały, że tego typu opinie nie wzięły się znikąd. Otwarcie fazy grupowej co prawda nie poszło po myśli "Biało-Czerwonych". Zimny prysznic w postaci porażki 0:3 z Serbkami podziałał jednak na nie motywująco. W kolejnych starciach z Czeszkami i Portugalczykami nie straciły choćby seta. Kolejne wielkie wyzwanie czekało w półfinale. W nim trafił się najtrudniejszy rywal z możliwych. Po drugiej stronie siatki stanęły gospodynie imprezy.

