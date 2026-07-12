Bolesna porażka polskich siatkarek, jest potwierdzenie FIVB. Kolejny cios
8 lipca polskie siatkarki rozpoczęły trzecią odsłonę swych zmagań w Lidze Narodów pań, tym razem mierząc się ze swoimi rywalkami w Osace. Zaczęło się tu od starcia z Turcją, a potem doszło do potyczek z USA i Brazylią. W końcu, 12 lipca, "Biało-Czerwone" zmierzyły się z Japonkami i . Oto, jak wygląda obecna sytuacja podopiecznych Stefano Lavariniego w rankingu FIVB.
Reprezentacja Polski w siatkówce kobiet w ubiegłą środę zainaugurowała swoje występy w ostatniej odsłonie fazy grupowej Ligi Narodów, podchodząc tym razem do zmagań w dalekiej Osace.
"Biało-Czerwone" niestety na początek uległy tu Turczynkom 1:3, ale potem, po zaciętym boju, zdołały ograć 3:2 Amerykanki. W trzecim starciu w "Kraju Kwitnącej Wiśni" Polki uległy Brazylijkom 1:3 i pozostało przed nimi już tylko jedno wyzwanie.
12 lipca, wczesnym popołudniem czasu środkowoeuropejskiego, zmierzyły się z gospodyniami. Początkowo nasze reprezentantki nie dawały szans Japonkom, wygrywając dwa pierwsze sety (w tym drugi do 14), ale potem rywalki odpowiedziały naprawdę zdecydowanie.
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Liga Narodów: Polska przegrywa z Japonią. Tak wygląda obecnie ranking FIVB
Japońskie siatkarki doprowadziły do tie-breaka, którego wygrały 15:13, więc dramaturgia była tu olbrzymia. Zaraz po zakończonym spotkaniu ranking FIVB prezentował się następująco:
- Włochy 467 pkt
- Brazylia 400,56
- USA 371,71
- Turcja 369,04
- Polska 338,37
- Japonia 335,27
- Chiny 315,21
- Holandia 307,27
- Rosja 277,59
- Kanada 276,34
Pierwotnie Polki miały dokładnie 344,21 pkt, natomiast po przegranej wynik ten stopniał do poziomu 338,37 pkt. Mimo wszystko Japonki nie zdołały wyprzedzić "Biało-Czerwonych" - z pułapu 329,43 pkt przeszły "tylko" do 335,27 pkt.
Faza finałowa nie dla Polek. Pożegnanie z Ligą Narodów
Niestety przegrana ze sportsmenkami z Dalekiego Wschodu oznacza też, że polska kadra może zapomnieć o fazie finałowej LN. Ta zostanie rozegrana między 22 a 26 lipca w Makau.