Reprezentacja Polski w siatkówce kobiet w ubiegłą środę zainaugurowała swoje występy w ostatniej odsłonie fazy grupowej Ligi Narodów, podchodząc tym razem do zmagań w dalekiej Osace.

"Biało-Czerwone" niestety na początek uległy tu Turczynkom 1:3, ale potem, po zaciętym boju, zdołały ograć 3:2 Amerykanki. W trzecim starciu w "Kraju Kwitnącej Wiśni" Polki uległy Brazylijkom 1:3 i pozostało przed nimi już tylko jedno wyzwanie.

12 lipca, wczesnym popołudniem czasu środkowoeuropejskiego, zmierzyły się z gospodyniami. Początkowo nasze reprezentantki nie dawały szans Japonkom, wygrywając dwa pierwsze sety (w tym drugi do 14), ale potem rywalki odpowiedziały naprawdę zdecydowanie.

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Japońskie siatkarki doprowadziły do tie-breaka, którego wygrały 15:13, więc dramaturgia była tu olbrzymia. Zaraz po zakończonym spotkaniu ranking FIVB prezentował się następująco:

Włochy 467 pkt Brazylia 400,56 USA 371,71 Turcja 369,04 Polska 338,37 Japonia 335,27 Chiny 315,21 Holandia 307,27 Rosja 277,59 Kanada 276,34

Pierwotnie Polki miały dokładnie 344,21 pkt, natomiast po przegranej wynik ten stopniał do poziomu 338,37 pkt. Mimo wszystko Japonki nie zdołały wyprzedzić "Biało-Czerwonych" - z pułapu 329,43 pkt przeszły "tylko" do 335,27 pkt.

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Niestety przegrana ze sportsmenkami z Dalekiego Wschodu oznacza też, że polska kadra może zapomnieć o fazie finałowej LN. Ta zostanie rozegrana między 22 a 26 lipca w Makau.

Magdalena Stysiak Marcin Golba/NurPhoto AFP

Magdalena Stysiak Marcin Golba AFP

Stefano Lavarini Marcin Golba AFP





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