Bolesna porażka polskich siatkarek, jest potwierdzenie FIVB. Kolejny cios

Paweł Czechowski

Paweł Czechowski

8 lipca polskie siatkarki rozpoczęły trzecią odsłonę swych zmagań w Lidze Narodów pań, tym razem mierząc się ze swoimi rywalkami w Osace. Zaczęło się tu od starcia z Turcją, a potem doszło do potyczek z USA i Brazylią. W końcu, 12 lipca, "Biało-Czerwone" zmierzyły się z Japonkami i . Oto, jak wygląda obecna sytuacja podopiecznych Stefano Lavariniego w rankingu FIVB.

Stefano Lavarini i Magdalena Stysiak w biało-czerwonych strojach reprezentacji Polski podczas meczu.
Stefano Lavarini i Magdalena StysiakNurPhotoGetty Images

Reprezentacja Polski w siatkówce kobiet w ubiegłą środę zainaugurowała swoje występy w ostatniej odsłonie fazy grupowej Ligi Narodów, podchodząc tym razem do zmagań w dalekiej Osace.

"Biało-Czerwone" niestety na początek uległy tu Turczynkom 1:3, ale potem, po zaciętym boju, zdołały ograć 3:2 Amerykanki. W trzecim starciu w "Kraju Kwitnącej Wiśni" Polki uległy Brazylijkom 1:3 i pozostało przed nimi już tylko jedno wyzwanie.

12 lipca, wczesnym popołudniem czasu środkowoeuropejskiego, zmierzyły się z gospodyniami. Początkowo nasze reprezentantki nie dawały szans Japonkom, wygrywając dwa pierwsze sety (w tym drugi do 14), ale potem rywalki odpowiedziały naprawdę zdecydowanie.

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Japońskie siatkarki doprowadziły do tie-breaka, którego wygrały 15:13, więc dramaturgia była tu olbrzymia. Zaraz po zakończonym spotkaniu ranking FIVB prezentował się następująco:

  1. Włochy 467 pkt
  2. Brazylia 400,56
  3. USA 371,71
  4. Turcja 369,04
  5. Polska 338,37
  6. Japonia 335,27
  7. Chiny 315,21
  8. Holandia 307,27
  9. Rosja 277,59
  10. Kanada 276,34

Pierwotnie Polki miały dokładnie 344,21 pkt, natomiast po przegranej wynik ten stopniał do poziomu 338,37 pkt. Mimo wszystko Japonki nie zdołały wyprzedzić "Biało-Czerwonych" - z pułapu 329,43 pkt przeszły "tylko" do 335,27 pkt.

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Niestety przegrana ze sportsmenkami z Dalekiego Wschodu oznacza też, że polska kadra może zapomnieć o fazie finałowej LN. Ta zostanie rozegrana między 22 a 26 lipca w Makau.

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Wojciech Kulak
Wojciech Kulak
Zawodniczka siatkarskiej reprezentacji Polski w białoczerwonym stroju z numerem 3 na piersi, skoncentrowana na boisku podczas meczu, w tle rywalki ubrane na niebiesko oraz siatka oddzielająca drużyny.
Magdalena StysiakMarcin Golba/NurPhotoAFP
Zawodniczka koszykówki w białym stroju sportowym z czerwonymi akcentami i numerem 3 na koszulce, bije brawo na tle rozmytego, niebieskiego tła, co sugeruje obecność hali sportowej.
Magdalena StysiakMarcin GolbaAFP
Trener reprezentacji Polski w siatkówce ubrany w biało-czerwoną koszulkę z logotypami sponsorskimi podczas meczu na hali sportowej.
Stefano LavariniMarcin GolbaAFP


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