Ból głowy Lavariniego, odpowiedź nadeszła we Włoszech. Głośno o 22-latce

Katarzyna Koprowicz

Decyzja Agnieszki Korneluk o zakończeniu kariery i problemy zdrowotne Aleksandry Gryki sprawiły, że Stefano Lavarini stanął przed poważnym dylematem, stracił bowiem dwie doświadczone środkowe. Włoski szkoleniowiec musiał więc szukać nowych rozwiązań, podczas turnieju towarzyskiego organizowanego w jego ojczyźnie dał szansę debiutantkom. Jedna z nich zachwyciła podczas sobotniego meczu z Serbkami, o 22-latce szybko stało się głośno.

Natalia Kecher (w kółeczku, pierwsza z prawej) zaliczyła udany debiut w kadrze Stefano Lavariniego

W szerokiej kadrze siatkarskiej reprezentacji Polski ogłoszonej w kwietniu zabrakło kilku znanych nazwisk. Agnieszka Korneluk zakończyła karierę, Julia Nowicka, Olivia Różański i Joanna Lelonkiewicz odmówiły przyjazdu na zgrupowanie. Z zaproszenia Włocha nie skorzystały też zmagające się z problemami zdrowotnymi Weronika Centka-Tietianiec i Dominika Pierzchała, z kolei Aleksandra Gryka na dłużej wypadła z gry z powodu przebytej operacji.

Ból głowy selekcjonera mogła powodować szczególnie obsada pozycji środkowej, brak Korneluk i Gryki, które grały podczas ostatnich mistrzostw świata, to duże osłabienie. Włoch w obliczu tej niełatwej sytuacji zdecydował się na powołanie Magdaleny Jurczyk, Anny Obiały, Sonii Stefanik, Marty Orzyłowskiej, Mai Koput i Natalii Kecher. Trzy ostatnie wymienione to zawodniczki dopiero debiutujące w seniorskiej kadrze.

Podczas turnieju towarzyskiego w Genui trener dał szansę debiutantkom - w piątkowym meczu z Turczynkami w wyjściowej szóstce zagrała Orzyłowska, Koput z kolei wchodziła na zmiany. Następnego dnia w starciu z Serbkami debiutu doczekała się Kecher.

Natalia Kecher udanie zadebiutowała w kadrze Stefano Lavariniego

22-latka z UNI Opole w świetnym stylu "przywitała się" z kadrą, zdobyła siedem punktów, w tym aż pięć blokiem. O Kecher szybko zrobiło się głośno w mediach społecznościowych, kibice i eksperci śledzący wygrany mecz z Serbkami nie szczędzili pochwał pod adresem debiutantki.

"Świetny występ debiutującej na poziomie seniorskiej reprezentacji Natalii Kecher" - stwierdził siatkarski ekspert Jakub Balcerzak w serwisie X. "Mega udany debiut Kecher" - stwierdziła autorka siatkarskich grafik Katarzyna Kozłowska. "Kecher dzisiaj super, zrobiła jeszcze lepsze wrażenie niż Koput wczoraj, Obiała i Orzyłowska wczoraj też nienajgorzej, Jurczyk imo zaraz dojdzie do swojej formy, więc ja zupełnie się o środek nie martwię" - przyznał w odpowiedzi jeden z kibiców. Pochwalnych wpisów pod adresem Kecher w serwisie X jest zresztą więcej.

A co do powiedzenia o sobotnim meczu miała sama zainteresowana? W materiale dla Polskiego Związku Piłki Siatkowej nie kryła ekscytacji.

Bardzo się cieszę, że tu jestem, że mogłam zagrać cały, wygrany mecz. Super emocje
przyznała.

Kecher odniosła się też do czekającego "Biało-Czerwone" meczu z Włoszkami, który zostanie rozegrany w niedzielny wieczór.

"Myślę, że będzie to ciężki mecz, jak każdy. My będziemy starały się wykorzystywać swoje szanse jak tylko możemy, będziemy się dalej zgrywać i mam nadzieję, że będzie dobrze" - powiedziała.

Początek spotkania z Włoszkami o godz. 21, na relację tekstową na żywo zapraszamy do Interii.

Damian Gołąb
