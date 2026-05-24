W szerokiej kadrze siatkarskiej reprezentacji Polski ogłoszonej w kwietniu zabrakło kilku znanych nazwisk. Agnieszka Korneluk zakończyła karierę, Julia Nowicka, Olivia Różański i Joanna Lelonkiewicz odmówiły przyjazdu na zgrupowanie. Z zaproszenia Włocha nie skorzystały też zmagające się z problemami zdrowotnymi Weronika Centka-Tietianiec i Dominika Pierzchała, z kolei Aleksandra Gryka na dłużej wypadła z gry z powodu przebytej operacji.

Ból głowy selekcjonera mogła powodować szczególnie obsada pozycji środkowej, brak Korneluk i Gryki, które grały podczas ostatnich mistrzostw świata, to duże osłabienie. Włoch w obliczu tej niełatwej sytuacji zdecydował się na powołanie Magdaleny Jurczyk, Anny Obiały, Sonii Stefanik, Marty Orzyłowskiej, Mai Koput i Natalii Kecher. Trzy ostatnie wymienione to zawodniczki dopiero debiutujące w seniorskiej kadrze.

Podczas turnieju towarzyskiego w Genui trener dał szansę debiutantkom - w piątkowym meczu z Turczynkami w wyjściowej szóstce zagrała Orzyłowska, Koput z kolei wchodziła na zmiany. Następnego dnia w starciu z Serbkami debiutu doczekała się Kecher.

22-latka z UNI Opole w świetnym stylu "przywitała się" z kadrą, zdobyła siedem punktów, w tym aż pięć blokiem. O Kecher szybko zrobiło się głośno w mediach społecznościowych, kibice i eksperci śledzący wygrany mecz z Serbkami nie szczędzili pochwał pod adresem debiutantki.

"Świetny występ debiutującej na poziomie seniorskiej reprezentacji Natalii Kecher" - stwierdził siatkarski ekspert Jakub Balcerzak w serwisie X. "Mega udany debiut Kecher" - stwierdziła autorka siatkarskich grafik Katarzyna Kozłowska. "Kecher dzisiaj super, zrobiła jeszcze lepsze wrażenie niż Koput wczoraj, Obiała i Orzyłowska wczoraj też nienajgorzej, Jurczyk imo zaraz dojdzie do swojej formy, więc ja zupełnie się o środek nie martwię" - przyznał w odpowiedzi jeden z kibiców. Pochwalnych wpisów pod adresem Kecher w serwisie X jest zresztą więcej.

A co do powiedzenia o sobotnim meczu miała sama zainteresowana? W materiale dla Polskiego Związku Piłki Siatkowej nie kryła ekscytacji.

Bardzo się cieszę, że tu jestem, że mogłam zagrać cały, wygrany mecz. Super emocje

Kecher odniosła się też do czekającego "Biało-Czerwone" meczu z Włoszkami, który zostanie rozegrany w niedzielny wieczór.

"Myślę, że będzie to ciężki mecz, jak każdy. My będziemy starały się wykorzystywać swoje szanse jak tylko możemy, będziemy się dalej zgrywać i mam nadzieję, że będzie dobrze" - powiedziała.

Stefano Lavarini





