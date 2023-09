Bohaterka polskiej kadry zabrała głos. Już dawno nie wystąpiła w takiej roli

Martyna Łukasik , przyjmująca reprezentacji Polski : Możliwe, że trochę czasu minęło od tego, gdy dostawałam tyle piłek. Ale wydaje mi się, że warto było to wykorzystać, bo całkiem nieźle mi wychodziło atakowanie. Cieszę się, że mogłam dołożyć swoją cegiełkę do tego zwycięstwa też w ataku.

- Nastawiałyśmy się na to. Trener też nas na to uczulał: że Koreanki będą nas wyciągać, dobrze grać w defensywie. Starałyśmy się potem zmieniać rytm naszego ataku. Pierwsze sety pokazały, że rywalki bardzo dobrze nas "czytają" w obronie. Starałyśmy się zmieniać rytm i to przyniosło efekt.

Martyna Łukasik mówi o dysponowaniu siłami polskiej kadry. I zaproszeniu dla kibiców

- Udało się, to oczywiście było w planach. Nie ukrywam, że cieszyłyśmy się, że chłopaki tak świetnie zagrali. Naprawdę miło się to oglądało.

- Też. Przede wszystkim trzeba się dobrze regenerować, bo z meczu na mecz musimy dawać z siebie tyle, ile potrzeba. Tyle, by jak najwięcej oszczędzać sił z przeciwnikami, z którymi da się to zrobić. Z innymi trzeba poświęcić troszkę więcej sił. Jesteśmy przygotowane na to, że to będzie ciężki, intensywny turniej. Mimo że zmęczenie będzie przychodzić, mam nadzieję, że my będziemy się czuć coraz lepiej.