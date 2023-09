"Biało-Czerwone" walczą o igrzyska. Rywalki odrabiają straty

Od 2020 roku federacja w innym sposób kalkuluje ranking . Do tego roku brała pod uwagę tylko wyniki Igrzysk Olimpijskich, mistrzostw świata, Pucharu Świata, Grand Prix i Ligi Światowej. To sprawiło, że tylko reprezentacje, które zakwalifikowały się do największych imprez zdobywały punkty i tylko z zajęte miejsce.

Trzy lata temu to się zmieniło. Oprócz tych wspomnianych turniejów, bierze też pod uwagę kwalifikacje i kontynentalne imprezy, jak np. mistrzostwa Europy, a także międzynarodowe turnieje z udziałem co najmniej czterech drużyn. Do tego pod uwagę brany jest wynik każdego meczu (a także siły zespołów, które się ze sobą mierzą), a nawet liczba setów. To sprawia, że ranking jest częściej aktualizowany i bardziej dynamiczny.