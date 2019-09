Mistrzynie Europy z 2003 i 2005 roku znów razem zagrają się na parkiecie w najbliższy weekend w Szamotułach podczas 15. edycji międzynarodowego turnieju siatkarek Amica Cup. Wystąpią również cztery czołowe drużyny z polskiej i niemieckiej ekstraklasy.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. ME siatkarek. Jacek Nawrocki: Wynik jest dla mnie niespodzianką. Wideo TV Interia

Kibiców siatkówki w Wielkopolsce czeka nie lada gratka, bowiem w szamotulskiej hali "Wacław" pojawią się i to nie na trybunach, ale na boisku, mistrzynie Europy z 2003 i 2005 roku. Swój udział potwierdziły m.in. Katarzyna Skowrońska-Dolata, Dorota Świeniewicz, Aleksandra Jagieło, Maria Liktoras, Izabela Bełcik, Dominika Leśniewicz czy Magdalena Śliwa.

Reklama

- Przed nami 15. edycja turnieju i nasz sponsor zaproponował, by może z okazji jubileuszu w jakiś sposób uatrakcyjnić naszą imprezę. Stąd też pomysł, aby zaprosić nasze znakomite siatkarki, które w przeszłości przysporzyły nam tyle radości. W sobotę "Złotka" zagrają mecz z drużyną pracowników wronieckiej fabryki Grupy Amica - powiedział organizator zawodów Ryszard Frąckowiak.

Spotkanie będzie miało charakter zabawowo-towarzyski, ale w Szamotułach będzie też dużo prawdziwej rywalizacji na wysokim poziomie. O zwycięstwo będą walczyć mistrz Niemiec Allianz MTV Stuttgart, trzeci zespół Bundesligi i ubiegłoroczny zwycięzca Dresdner SC, mistrz Polski Commercecon ŁKS i Grupa Azoty Chemik Police.

- Odkąd po raz pierwszy zaprosiliśmy do Szamotuł klub z Niemiec, kilka lat temu przyjechał do nas Schweriner SC, to inne drużyny z Niemiec mocno się zainteresowały naszą imprezą. Były bardzo zaskoczone tak znakomitą organizacją towarzyskiego turnieju. Co roku odbieram telefony z Niemiec z zapytaniem o możliwość udziału. Drużynie ze Stuttgartu nie przeszkadza to, że mają do nas blisko 1000 kilometrów - przyznał Frąckowiak.

Jak dodał, wszystkie drużyny przyjadą w najmocniejszych składach z uczestniczkami niedawno zakończonych mistrzostw Europy.

Zdjęcie Katarzyna Skowrońska-Dolata / Kamil Piklikiewicz / East News

Program turnieju:

piątek

Commercecon ŁKS - Dresdner SC (16)

Grupa Azoty Chemik Police - Allianz MTV Stuttgart (18.15)

sobota

Dresdner SC - MTV Allianz (14.00)

"Złotka" - Amica SA (16.00)

ŁKS - Chemik (18.30)

niedziela

ŁKS - MTV Allianz (11)

Dresdner SC - Chemik (13.15)

Autor: Marcin Pawlicki