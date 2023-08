Nasz cel na mistrzostwa Europy? Oczywiście medal. Chcemy osiągnąć jak najwięcej, idziemy krok po kroku i zobaczymy co będzie. Nie ma żadnych obaw, będziemy koncentrować się z meczu na mecz. Dla nas najważniejsze jest to, że możemy walczyć z najlepszymi i pokazać Polskę z jak najlepszej strony

Wielu kibiców i ekspertów jest pod wielki wrażeniem pracy, jaką Włoch wykonał z polską kadrą. On sam jest bardzo ostrożny w ocenie, a także w rzucaniu obietnic przed ME. Lecz równocześnie nie kryje, że jest zadowolony z dyspozycji drużyny. Przed kamerą Polsatu Sportu przyznaje, że nie miał większego kłopotu z wyborem i rozesłaniem powołań .

"Przyznam szczerze, że nie było wcale trudno . Stanowimy grupę ludzi, która już zdążyła przyzwyczaić się do wspólnej pracy przez te dwa lata. Nawet jeżeli w turnieju może wziąć udział jedynie węższa kadra, te zawodniczki, które się do niej nie załapały, i tak z nami trenują i biorą udział w przygotowaniach. Znamy się dobrze, więc nie towarzyszyło mi odczucie, że selekcja była trudnym zadaniem" - tłumaczy.

Reprezentantka Polski ujawnia, jak naprawdę wygląda praca z Lavarinim. "Byłam w szoku"

"Zaraża pozytywnym podejściem i potrafi znaleźć balans pomiędzy treningiem a tym, co dzieje się poza boiskiem. Wiemy, kiedy musimy pracować na maksimum swoich możliwości, a kiedy możemy się rozluźnić. Jest świetnym fachowcem, który spędza nad taktyką mnóstwo czasu i potrafi nam ją doskonale przekazać " - wyjaśnia 28-letnia siatkarka.

Mistrzostwa Europy siatkarek rozpoczęły się 15 sierpnia, lecz polska kadra do rywalizacji przystąpi później. Pierwszy mecz ze Słowenkami zaplanowano na piątek 18 sierpnia na godzinę 20.00. Później zmierzą się jeszcze z Węgierkami (20 sierpnia), Serbkami (21 sierpnia) i Ukrainkami (24 sierpnia). Jeśli Polki wywalczą awans do następnego etapu, spotkają się z którąś z drużyn z grupy C (Azerbejdżan, Czechy, Niemcy, Grecja, Szwecja, Turcja).