Polska - Wietnam w mistrzostwach świata w siatkówce kobiet. Relacja na żywo

Rozpoczęcie relacji: sobota, 23 sierpnia 2025 godz. 15:30Już 23 sierpnia reprezentacja Polski siatkarek rozpocznie rywalizację w mistrzostwach świata od spotkania z Wietnamem. Biało-Czerwone, należące do ścisłej czołówki światowej i zaliczane do grona faworytek turnieju, podejdą do tego starcia z dużymi nadziejami na udany początek zmagań grupowych. Wietnam, dla którego to historyczny występ na mundialu, zapowiada walkę o każdy punkt i możliwość zdobycia cennego doświadczenia. Choć różnica w rankingu i doświadczeniu przemawia za Polkami, to mistrzostwa świata rządzą się własnymi prawami i każda drużyna może sprawić niespodziankę. Pierwszy mecz będzie ważnym sprawdzianem formy Polek, a także okazją do sprawdzenia nowych rozwiązań taktycznych przed trudniejszymi wyzwaniami w dalszej części turnieju. Zapraszamy na relację na żywo.