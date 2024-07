Życiowy sukces i koniec kariery. Polska siatkarka podjęła zaskakującą decyzję

BKS Bielsko-Biała to jeden z najbardziej utytułowanych polskich klubów w kobiecej siatkówce, ale od 2011 roku nie odnosił sukcesów. Ośmiokrotne mistrzynie Polski wróciły na podium dopiero w ostatnim sezonie . Zakończyły TAURON Ligę na trzecim miejscu, pokonując w rywalizacji o brąz Grot Budowlanych Łódź . Do tego bielskie siatkarki wywalczyły TAURON Puchar Polski.

To były również największe sukcesy w sportowej karierze Majki Szczepańskiej-Pogody . Atakująca trafiła do Bielska-Białej w 2022 r., wcześniej występowała między innymi w klubach z Radomia i Bydgoszczy. W pierwszym sezonie w BKS-ie była ważną zawodniczką drużyny, w drugim zmagała się z kontuzją i wystąpiła tylko w 16 spotkaniach. Powodem był uraz kręgosłupa w odcinku szyjnym, który wymagał zabiegu i długiej przerwy w grze.

Trzeciego sezonu w klubie z Bielska-Białej już nie będzie. W poniedziałek jej dotychczasowy pracodawca poinformował, że atakująca zdecydowała się zakończyć karierę. Decyzję podjęła w wieku zaledwie 29 lat. We współczesnej siatkówce nie jest to zbyt zaawansowany wiek - z reprezentacją Brazylii na igrzyska olimpijskie do Paryża jedzie choćby 37-letnia środkowa Thaisa Menezes.