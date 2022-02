Zwycięstwo na pożegnanie z LM. Projekt wygrał z Belgami

Gracze Projektu Warszawa w środę kończyli rywalizację w Lidze Mistrzów. Już wcześniej nie mieli oni szans na awans do ćwierćfinału rozgrywek. Rewanżowe spotkanie z VC Greenyardem Maaseik również odbyło się w Belgii, bo starcie, które miało zostać rozegrane w Warszawie zostało przełożone z powodu zakażeń koronawirusem w polskim zespole. Dla gospodarzy również mecz nie znaczył wiele. Gra toczyła się jedynie o trzecie miejsce w grupie C.



Nic dziwnego, że do pojedynku Andrea Anastasi desygnował drugą "szóstkę". Na początku ekipy prowadziły wyrównany bój. Jako pierwsi posypali się warszawianie, którzy po złym ataku Michała Superlaka przegrywali 4:8. Od tego momentu gracze z Maaseik konsekwentnie utrzymywali swoje prowadzenie. Dobrze działała u nich pierwsza akcja, czasami potrafili oni rozbić przyjęcie rywala. Projekt starał się podjąć rękawice, ale długo nie mógł odrobić strat. Szansa na to nadarzyła się przy stanie 20:21, lecz Polacy nie wykorzystali dwóch przeprowadzonych akcji. Gospodarze nie wypuścili końcówki, obejmując prowadzenie.

Reklama

Podstawowi gracze Projektu Warszawa zrobili różnice

Andrea Anastasi był wyraźnie niepocieszony wynikiem premierowej odsłony, dlatego na parkiecie zostali ci, którzy na co dzień są raczej pierwszym wyborem trenera. Od razu przełożyło się to na wynik, choć Belgowie nie zamierzali odpuszczać (9:7). Liderem zespołu z Warszawy zaczął być Dusan Petković, kończąc większość swoich akcji. Mimo tego w pewnym momencie Greenyard mógł doprowadzić do wyrównania, lecz atak w aut posłał Lazar Ćirović (12:14). Goście to wykorzystali, budując przewagę. Po bloku w wykonaniu Igora Grobelnego zrobiło się 17:13. W końcówce przewaga warszawian nie ulegała już wątpliwości.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Projekt Warszawa - VC Greenyard Maaseik. Skrót meczu. WIDEO (Polsat Sport) Polsat Sport

Po powrocie na parkiet brązowi medaliści PlusLigi szybko przejęli inicjatywę na boisku. Po świetnej czapie w wykonaniu Jaya Blankenaua zrobiło się 4:1. W drużynie z Maaseik bardzo mocno spadł procent kończonych piłek. Po kolejnym nadzianiu się na blok gospodarze przegrywali już 5:10. Polski zespół nieco utrudnił sobie sytuację, na chwilę całkowicie tracąc skuteczność w ataku. Niemoc przerwał w końcu Petković (12:9). Nie bez problemów Projekt utrzymywał prowadzenie, a po bloku na Ferre Reggersie nawet nieznacznie je powiększył (19:15). I tym razem w ostatnim fragmencie odsłony sytuacja nie uległa zmianie.

Podobnie jak w poprzedniej partii, tak i tym razem warszawianie od razu wzięli sprawy w swoje ręce i po skończonym ataku przez Igora Grobelnego objęli prowadzenie 4:1. W dalszej części seta brakowało wyrównanej walki. Stołeczni konsekwentnie utrzymywali bowiem prowadzenie, nie pozwalając rywalom złapać kontaktu. Na parkiecie rywalizowały dwa zespoły o innej jakości, co potwierdziła dobra zagrywka Igora Grobelnego, po której przechodzącą piłkę zgasił Andrzej Wrona (20:14). Podopieczni Anastasiego szybko doprowadzili mecz do końca, w dobrych humorach wyjeżdżając z Belgii.



VC Greenyard Maaseik - Projekt Warszawa 1:3 (25:21, 17:25, 18:25, 18:25)

MVP: Dusan Petković