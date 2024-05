Michał Kubiak po odejściu w 2014 roku z Jastrzębskiego Węgla siatkarską karierę kontynuuje w zagranicznych ligach - najpierw przez dwa lata występował w tureckim Halkbanku Ankara, później związał się na pięć sezonów z japońskim Panasonic Panthers. W 2018 roku na zasadzie wypożyczenia grał w chińskim Beijing BAIC Motor, a do Państwa Środka wrócił przed startem zakończonego niedawno sezonu, kiedy to związał się z Shanghai Bright. Razem z klubem wywalczył mistrzostwo Chin. Reklama

Od kilku miesięcy spekulowano, że pierwszy sezon w barwach ekipy z Szanghaju może być dla Kubiaka zarazem ostatnim. Agent siatkarza Georges Matijasevic już w lutym w rozmowie z TVP Sport zasugerował taką możliwość. I zdradził, że niewykluczony jest powrót zawodnika do PlusLigi.

"Co do jego przyszłości, jedną z możliwości jest pozostanie w klubie. Jednocześnie prowadzimy rozmowy w Polsce. Wszystko jest więc możliwe i otwarte. (...) Michał ciągle jest więc graczem na światowym poziomie, jednym z najlepszych przyjmujących na świecie i kluby to wiedzą" - mówił.

Michał Kubiak nie wraca do PlusLigi. Już podjął decyzję

Kubiak przed startem sezonu w Chinach trenował z Projektem Warszawa, przez co zaczęto łączyć go z tym zespołem. Później pojawiły się doniesienia, jakoby mógł dołączyć do ZAKSY Kędzierzyn-Koźle, z której odchodzi dwóch innych przyjmujących: Aleksander Śliwka i Bartosz Bednorz. Sam zainteresowany krótko po opublikowaniu wywiadu ze swoim agentem podgrzał spekulacje, zdradzając, jaki kierunek chciałby obrać.

Mam nadzieję, że to będzie Polska ~ napisał w mediach społecznościowych.

Trzy miesiące później okazało się, że dwukrotny siatkarski mistrz świata nie wraca jeszcze do kraju. Reprezentująca jego interesy agencja LZ Sport PRO za pośrednictwem Instagrama poinformowała o przedłużeniu przez przyjmującego kontraktu z Shanghai Bright. Kubiak w chińskim klubie będzie więc grał więc co najmniej do zakończenia sezonu 2024/2025.



