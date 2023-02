Po jednej z akcji trener Norwida, Piotr Lebioda, krzyczał na jednego z zawodników, a gdy ten usiadł na ławce, uderzył go w twarz, otwartą dłonią. Okazuje się, że nie było to groźne zdarzenie, a sam "poszkodowany" nie żywi urazy i przyznaje, że było to lekkie klepnięcie, w celach motywacyjnych.