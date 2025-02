Zwrot akcji w PlusLidze. Nowy zespół włącza się do walki, rywale tracą nadzieję

Choć faza zasadnicza PlusLigi dobiega końca, wciąż większość drużyn ma o co walczyć. W przypadku klubów z Suwałk i Lwowa sytuacja była jasna . Ślepsk Malow liczy się jeszcze w rywalizacji o miejsce w fazie play-off, Barkom Każany coraz bardziej rozpaczliwie rywalizuje o utrzymanie i próbuje gonić PSG Stal Nysa.

Trener Ślepska Malow Dominik Kwapisiewicz był przed spotkaniem w komfortowej sytuacji, bo po problemach zdrowotnych w drużynie z ostatnich tygodni nie było już śladu. Co innego opiekun gości Ugis Krastins , który nie może korzystać ze środkowego Władysława Szczurowa - oprócz Rune Fastelanda na środku w ostatnich spotkaniach występuje więc Andrij Rohożyn .