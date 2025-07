Zwrot akcji tuż przed meczem kadry Grbicia. Siatkarski nokaut i taka odpowiedź

Daniem głównym środy w Ergo Arenie jest mecz Polska - Iran, ale spotkanie Kuby z Bułgarią również zapowiadało się na ciekawe widowisko. Obie drużyny przyjechały do Polski z bilansem czterech zwycięstw i czterech porażek, który pozwalał im marzyć o dostaniu się do czołówki i rywalizacji o miejsce w turnieju finałowym w Ningbo.

Początek spotkania należał do Kubańczyków, którzy odskoczyli na trzy punkty, popisując się udanymi zagraniami... nogami. Z czasem Bułgarzy opanowali sytuację, doprowadzając do remisu 15:15. I to oni zaczęli dyktować warunki gry. Po efektownej akcji Aleksandyra Nikołowa prowadzili już 21:18. W końcówce niemal zmarnowali przewagę, ale zdołali się wybronić i zwyciężyć 25:23.

W drugiej partii od początku trwała walka punkt za punkt. Po kilku minutach wyłoniło się z niej jednak wyraźne prowadzenie Kuby 12:9. W drużynie z Karaibów dobrze spisywali się środkowi Robertlandy Simon i Javier Concepcion, podczas gdy atak Bułgarii spoczywał głównie na barkach Nikołowa. Kubańczycy wzmocnili też zagrywkę, co pozwoliło im na dobre odskoczyć rywalom. Skończyło się siatkarskim nokautem 25:16.

Po tym ciosie Bułgarzy sprawnie się jednak podnieśli. W trzecim secie to oni objęli prowadzenie 11:8. Kubańczycy przycisnęli i zniwelowali straty do punktu, ale Bułgaria się wybroniła. Nikołow dobił do granicy 15 zdobytych punktów, a ostatnią akcję z lewego skrzydła wykończył Georgi Tatarow - Bułgaria wygrała 25:23.

W czwartym secie wydarzenia nadal układały się po myśli drużyny z Europy. Trener Bułgarów, Włoch Lorenzo Micelli, przebudowuje kadrę i wprowadził już do gry nowe pokolenie utalentowanych siatkarzy. W Bułgarii liczą na nawiązanie do pierwszej dekady XXI wieku, gdy ich kadra zdobywała medale mistrzostw świata i Europy. Do Polski przyjechała jako dopiero piętnasta drużyna rankingu FIVB.

Kuba, która przed meczem w Gdańsku była dziesiątą drużyną świata, doprowadziła w czwartej partii do remisu 11:11. Bułgarzy uciekali, rywale gonili - ten schemat powtarzał się w kolejnych minutach. Kubańczycy przełamali rywali w końcówce, punktowy blok w ostatniej akcji dał im zwycięstwo 27:25 - a to oznaczało tie-break.

W nim żadna z drużyn nie potrafiła zyskać większej przewagi. W końcu minimalnie, na dwa punkty, odskoczyła Bułgaria - prowadziła 7:5 po skutecznym bloku. Tyle że już po dwóch kolejnych akcjach był remis i walka o zwycięstwo trwała nadal. Bułgarzy przetrzymali zagrywkę Simona, ale ich protesty wywołała decyzja pani sędzi w końcówce tie-breaka. Dyskusje niczego nie zmieniły, a Kubańczycy przełamali rywali, wygrywając 15:13 i kończąc mecz.

Po meczu Kuby i Bułgarii kibice w Gdańsku obejrzą jeszcze jedno spotkanie - mecz Polska - Iran, w którym po raz pierwszy w tym sezonie Ligi Narodów zaprezentuje się m.in. urodzony na Kubie Wilfredo Leon. Z rywalem z Karaibów "Biało-Czerwoni" zmierzą się już w czwartek, z Bułgarią w sobotę.

Z Ergo Areny Damian Gołąb

Simeon Nikołow, rozgrywający reprezentacji Bułgarii volleyballworld.com materiały prasowe

Liga Narodów siatkarzy. Kubańczycy zagrali w Gdańsku z Bułgarią przed meczem Polska - Iran volleyballworld.com materiał zewnętrzny

Bryan Camino, libero reprezentacji Kuby volleyballworld.com materiał zewnętrzny