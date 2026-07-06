Miniony sezon ligowy nie był łatwy dla Norberta Hubera. Środkowy grał w Japonii, reprezentując barwy WolfDogs Nagoya. W trakcie rozgrywek Huber narzekał jednak na kłopoty zdrowotne. Zmagał się z zapaleniem oskrzeli, a w konsekwencji także z zapaleniem płuc.

Okazało się, że te problemy odezwały się u środkowego także już po zakończeniu sezonu ligowego. W swoich mediach społecznościowych Norbert Huber poinformował, że ostatni czas spędził w szpitalu w Zakopanem na oddziale chorób płuc.

Huber był w szpitalu w Zakopanem. O wszystkim poinformował fanów

"Profesjonalny sport to nie tylko trofea, sukcesy i piękne momenty. Drugą stroną medalu jest też nieustanna walka o zdrowie. W ostatnim czasie miałem okazję spędzić kilka dni na oddziale chorób płuc w szpitalu 'Odrodzenie' w Zakopanem" - napisał Huber.

"Przebyte choroby płuc w minionym sezonie i postępująca astma sprawiły, że sport zawodowy musiał zejść na boczny tor. Wyrazy uznania i ogrom wdzięczności za opiekę i pobyt dla całego personelu. Bardzo dziękuję" - dodała jedna z największych gwiazd polskiej siatkówki.

Przypomnijmy, że niedawno w Polsce zrobiło się bardzo głośno o decyzji Hubera ws. gry dla reprezentacji Polski. Siatkarz, także w swoich mediach społecznościowych, poinformował o rezygnacji z gry dla kadry w tym sezonie. Powodem były właśnie kłopoty zdrowotne.

Wśród największych sukcesów reprezentacyjnych Hubera jest srebrny medal igrzysk olimpijskich z Paryża oraz złoto mistrzostw Europy z 2023 roku. W kolejnym sezonie ligowym doświadczony środkowy dalej będzie grał w japońskim WolfDogs Nagoya.

Norbert Huber (pierwszy z prawej) w reprezentacji Polski Federico Pestellini AFP





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