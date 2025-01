Jurij Semeniuk pierwsze pięć sezonów seniorskiej kariery spędził w Barkomie Każany Lwów, czyli klubie, który obecnie występuje w PlusLidze. Środkowy grał również w belgijskim Greenyard Maaseik, później na rok wrócił do Barkomu, aż w 2021 roku związał się z innym ukraińskim klubem, Epicentr-Podolany Horodok. Po sezonie ponownie wyjechał z ojczyzny i podpisał kontrakt z PGE Projektem Warszawa , w którym występuje do dziś.

30-letni zawodnik ma na swoim koncie kilka triumfów w ukraińskich rozgrywkach oraz krajowe puchary, a w poprzednim sezonie w PlusLidze sięgnął po brąz. Do swojego dorobku dorzucił również triumf w Pucharze Challege, z kolei po niezwykle udanym sezonie klubowym z reprezentacją wygrał Ligę Europejską. Jego świetne występy doceniono, przyznając mu pod koniec grudnia tytuł dla najlepszego siatkarza Ukrainy w 2024 roku.

"To jest dla nas pewnego rodzaju niespodzianka. Mamy jednak teraz ciężki okres, w którym nie brakowało u nas urazów czy chorób. To jednak normalne, że w trakcie sezonu przychodzą też właśnie takie momenty i pewnie każda drużyna w lidze ma w różnych okresach tego typu problemy. W Rzeszowie przegraliśmy i to aż 0:3, ale musimy przeanalizować błędy i dalej pracować" - ocenił Ukrainiec w rozmowie z plusliga.pl.