Żona Kurka zaprezentowała się w nowych barwach. Komunikat nadała wieczorem

Dla Anny Kurek to naprawdę wielka radość. Ona i jej mąż wrócili do Polski m.in. po to, by żona wicemistrza olimpijskiego miała szansę na grę w klubie. Okazało się, że i tym razem nadarzyła się okazja. Polka wystąpi w barwach Tokyo Sunbeams.

Anna Kurek pokazała się w nowych barwach

Od nowego sezonu Kurek będzie jedną z dwóch zawodniczek spoza Japonii w swoim klubie. Drugą jest pochodząca z Mongolii Khandsuren Gantogtokh. Polka wystąpi z numerem 10 na koszulce, co zaprezentowała na zamieszczonych przez siebie zdjęciach.

Nowy sezon w nowych barwach zapowiada się naprawdę interesująco. Anna Kurek zagra na pozycji przyjmującej i walczyć będzie z koleżankami o laury w drugiej dywizji japońskiej V.League. W poprzednim sezonie jej zespół zajął 8. miejsce w tabeli.

Anna Kurek chciała wrócić do gry

"Ostatni raz podpisywałam kontrakt siedem lat temu. Naprawdę, nigdy bym nie przypuszczała, że będę grała w Japonii. Mam ostatnio masę emocji w sobie. Z jednej strony jestem dumna z siebie, że po takiej przerwie wróciłam do grania. Z drugiej strony jestem pełna obaw, czy dam radę" - mówiła ponad trzy tygodnie temu na swoim vlogu Anna Kurek.

Przy zamieszczonym przez siebie zdjęciu poprosiła kibiców tylko o to, by "trzymali kciuki". Jej mąż rozpoczął już sezon i pokazał się w swoim meczu z bardzo dobrej strony. Teraz przyszedł czas na to, by jego żona również zrobiła w Japonii furorę.

