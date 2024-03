Żona Bartosza Kurka pokazała zdjęcie z Japonii. I jeszcze te słowa

Bartosz Kurek kilka lat temu dołączył do drużyny Wolf Dogs Nagoya. Do Japonii zabrał ze sobą żonę Annę, która wspiera siatkarza w rozwoju jego kariery. Para przez 4 lata mieszkała w mieście Nagoi, a zawodnik cieszył się popularnością w klubie. Jakiś czas temu media doniosły, że "Kuraś" nie będzie już reprezentował barw tamtejszej drużyny.

To koniec. Anna i Bartosz Kurkowie opuszczają Japonię

Jakiś czas temu 30-latka pochodząca ze Szczecina we vlogu na YouTube ujawniła, że ona i siatkarz muszą zacząć się pakować, bowiem zawodnik nie przedłużył kontraktu i parę czeka przeprowadzka. "Po tych czterech latach jest mi o wiele łatwiej, jestem w stanie zrozumieć zachowanie ludzi tutaj, ich kulturę. Wiem, jak się zachować w niektórych sytuacjach. Natomiast nie mogłabym żyć w miejscu, w którym zawsze będę czuła się obco. Nawet jeżeli nauczę się języka japońskiego, to zawsze będę czuła się tu obco. Nie byłabym w stanie mieszkać tu do końca życia, tęskniłabym za Polską" - mówiła Polka.