Polscy siatkarze nie mieli zbyt wiele czasu na złapanie oddechu po wywalczeniu złotych medali na mistrzostwach Europy . Już 21 września zameldowali się na zgrupowaniu w Spale, gdzie przygotowują się do kwalifikacji olimpijskich. Wśród kadrowiczów brakuje jednak kluczowej postaci , Bartosza Kurka , co potwierdził Nikola Grbić . Wyjaśnił przyczynę absencji kapitana.

Razem z lekarzami zadecydowaliśmy, że najlepiej będzie dać mu czas, by wyzdrowiał i przygotował się do sezonu

Siatkarz zmaga się z problemami zdrowotnymi, które dały o sobie znać najpierw przy okazji Ligi Narodów, a później przed ćwierćfinałowym meczem z Serbią w ramach ME 2023. "Nic nie jest złamane, ale niektóre rzeczy w ciele, po tylu latach zawodowego sportu, po prostu występują. Ma problem, dawaliśmy mu silne leki, kiedy jechaliśmy do Macedonii i to pomogło na chwilę. Ale wróciło na rozgrzewce przed meczem z Serbią. Dlatego myślę, że potrzebuje trochę odpoczynku" - doprecyzował Grbić.

Wcześniej głos zabrała żona Bartosza , Anna Kurek. We vlogu z Włoch wyznała, że podczas turnieju mąż zastanawiał się, czy przez wzgląd na kłopoty ze zdrowiem wrócić do Polski czy zostać na miejscu.

Kuriozalny atak w stronę Anny Kurek. Jest zdecydowana reakcja

"Z mojej strony na pewno była to miłość od pierwszego wejrzenia, a co do Ani, to już musicie ją pytać. Jestem ostrożnym facetem, jeśli chodzi o uczucia, ale tutaj od razu wiedziałem, że nie powinienem mieć żadnych obaw" - zdradził w książce "Ludzie ze złota".