Polscy siatkarze wrócili już do kraju, a większość z nich po urlopie rozpocznie przygotowania do sezonu PlusLigi. Inne wyzwania czekają z kolei Aleksandra Śliwkę, który podpisał kontrakt z japońskim klubem. Razem z zawodnikiem do "Kraju Kwitnącej Wiśni" przeprowadzi się jego żona, która jednak najpierw ma do rozegrania ważną imprezę - Jagoda Śliwka w parze z Aleksandrą Wachowicz rozpoczęła bowiem mistrzostwa Europy w siatkówce plażowej. I jak sama zauważyła, odniosła pierwsze zwycięstwo pod nowym nazwiskiem.