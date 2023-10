"Żołnierz" Grbicia przyćmił Wilfredo Leona. Chcą zmazać plamę z wiosny

Za Kamilem Semeniukiem i Wilfredo Leonem znakomity sezon w kadrze. Wraz z reprezentacją Polski wygrali wszystkie trzy turnieje, w których "Biało-Czerwoni" wzięli udział. Leon został w dodatku jednym z bohaterów mistrzostw Europy , gdzie świetnie spisywał się w decydujących spotkaniach . Semeniuk zaczął kadrowe lato nie najlepiej, ale trener Nikola Grbić cały czas w niego wierzył. Serb świetnie zna go jeszcze ze wspólnej pracy w klubie, a 27-letni przyjmujący odwdzięczył się za zaufanie dobrą formą w drugiej części sezonu.

Po świetnych miesiącach w kadrze reprezentantów Polski czekał powrót do klubu. Kiedy wiosną opuszczali Perugię, nastroje w klubie były minorowe. Co prawda zdobyli klubowe mistrzostwo świata, ale w końcówce sezonu zawiedli na wszystkich polach. Przegrali w półfinale Ligi Mistrzów z Grupą Azoty ZAKS-ą Kędzierzyn-Koźle, a w lidze sensacyjnie nie dostali się nawet do czołowej czwórki.