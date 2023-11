Znowu duże zmiany w PlusLidze? Sebastian Świderski nie pozostawia złudzeń

Powtarzam od dawna, że 16 drużyn byłoby dobre, gdybyśmy mieli czas na rozegranie całego sezonu. W tym momencie tego czasu nie mamy, a to oznacza, że redukcja jest wskazana. Czy do 12 drużyn? - to byłoby zbyt drastyczne, bo taka redukcja to zmiany także w niższych ligach, a to nie jest takie proste. Reformy trzeba więc dokonać z głową. Jestem jednak jak najbardziej za tym, żeby była redukcja do 14 drużyn

~ powiedział wprost Świderski.