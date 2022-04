Pomyślmy, jak uniemożliwienie nam robienia czegoś, co sprawia nam przyjemność, z czego czerpiemy radość i chęć do życia wpłynęłoby na nasze funkcjonowanie. Dla Pana Adama, dla którego sport jest podobną czynnością do oddychania - to niesamowicie ostry i głęboki cios. Aby zniwelować pozostawioną ranę, Pan Adam musi poddać się silnej terapii. (...) Możecie pomóc! Bardzo prosimy Was o wsparcie! Siatkarska rodzino - liczymy na Was

- apeluje organizatorka zbiórki.