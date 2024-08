Znamy rywala polskich siatkarzy w półfinale. Kibice w Paryżu zawiedzeni

Polscy siatkarze pokonali Słowenię i przełamali "klątwę" olimpijskich ćwierćfinałów . O szansę gry o drugie złoto w historii igrzysk będą rywalizować z Amerykanami. Drużyna USA najpierw wygrała grupę C, a teraz pokonała Brazylię. Mecz był nierówny, ale to Amerykanie wracają do strefy medalowej igrzysk. Po latach wypada z niej Brazylia.