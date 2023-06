Znamy przyszłość reprezentanta Polski. Mistrz świata zdecydował się na transfer

Już w trakcie sezonu mówiło się o tym, że to ostatnie chwile Bieńka w PGE Skrze. Wszystkie tropy prowadziły do Zawiercia i w piątek te przenosiny okazały się faktem.

- Zdecydowałem się na ten transfer, bo Aluron CMC Warta Zawiercie to bardzo ambitny projekt i mocny zespół. Pokazał to w ostatnich latach, gdzie liczył się w walce o najwyższe trofea, a ja również chcę grać o takie cele. Mam nadzieję, że sporo przed nami. Cieszę się bardzo z tego powodu i zrobię wszystko, co w mojej mocy, abyśmy po sezonie wszyscy byli szczęśliwi i mieli co świętować - przekonuje Bieniek, cytowany przez oficjalną stronę klubu. 29-letni środkowy nagrał też w Japonii specjalne przesłanie do kibiców.