Znamy pary Pucharu Polski. Hit u pań!

W ostatnich latach Puchar Polski nie miał tak prestiżowej otoczki. Rywalizacja zaczynała się już od ćwierćfinału. Udział w nim brało sześć ekip z PlusLigi, które w danym momencie były najwyżej klasyfikowane w tabeli. Ostatnio stawkę dopełniali finaliści Pucharu Tauron 1. Ligi.

Powrót do szerszego formatu to przede wszystkim szansa dla większej liczby zespołów. Ponadto sporą okazję otrzymują kluby z niższych lig, gdyż zdecydowana większość z nich zmierzy się z zespołem z wyższej klasy rozgrywkowej, tworząc w swojej hali święto siatkówki. To właśnie słabsze ekipy będą bowiem gospodarzami. W przypadku meczu dwóch drużyn z tej samej ligi gospodarzem zostanie ta, która zajęła lepsze miejsce w tabeli po sezonie 2020/2021.

Poza zespołami z dwóch najwyższych lig udział w pierwszej rundzie PP wezmą jeszcze dwa kluby - KPS Stalpro Joker Piła oraz WKS Wieluń, które wywalczyły sobie miejsce poprzez eliminacje.

Pary TAURON Pucharu Polski:



ZAKSA Strzelce Opolskie - GKS Katowice

Lechia Tomaszów Mazowiecki - Projekt Warszawa

Polski Cukier Avia Świdnik - Ślepsk Malow Suwałki

BKS Visła Proline Bydgoszcz - Cuprum Lubin

KPS Siedlce - Asseco Resovia Rzeszów

KPS Stalpro Joker Piła - Jastrzębski Węgiel

Krispol Września - Cerrad Enea Czarni Radom

SMS PZPS Spała - Indykpol AZS Olsztyn

AZS AGH Kraków - Grupa Azoty ZAKSA Kędzierzyn-Koźle

Chemeko-System Gwardia Wrocław - LUK Lublin

BBTS Bielsko-Biała - Trefl Gdańsk

MKS Będzin - Aluron CMC Warta Zawiercie

SPS Chrobry Głogów - Stal Nysa

Exact Systems Norwid Częstochowa - PGE Skra Bełchatów

Mickiewicz Kluczbork - Olimpia Sulęcin

WKS Wieluń - Legia Warszawa

Już wcześniej podano także daty rozgrywanych spotkań. Pierwsza runda odbędzie się 22 grudnia. 1/8 finału zaplanowano na 19 stycznia 2022 roku. Ćwierćfinały zostaną rozegrane 2 lutego. Najlepsze drużyny spotkają się w decydującej rywalizacji w dniach 26-27 lutego.



Wylosowane zostały także pary 1/8 finału Pucharu Polski Kobiet. W nim udział weźmie szesnaście zespołów. Oprócz całej obsady Tauron Ligi cztery ekipy wywalczyły miejsce na drodze eliminacji. Już w pierwszej rundzie dojdzie do prawdziwego hitu. Naprzeciw siebie staną zespoły Developresu BELLA DOLINA Rzeszów z ŁKS-em Commercecon Łódź.

Pary 1/8 finału Pucharu Polski kobiet:



Grupa Azoty Chemik Police - Joker Świecie

LOS Nowy Dwór Mazowiecki - Energa MKS Kalisz

BKS Bostik Bielsko-Biała - #VolleyWrocław

Asotra Płomień Sosnowiec - IŁ Capital Legionovia Legionowo

E.LECLERC MOYA Radomka Radom - Polskie Przetwory Pałac Bydgoszcz

Developres BELLA DOLINA Rzeszów - ŁKS Commercecon Łódź

LKS Legionovia Legionowo - UNI Opole

Roleski Grupa Azoty PWSZ Tarnów - Grot Budowlani Łódź

Panie zaczną rywalizację w dniach 26 i 29 stycznia 2022 roku. Ćwierćfinały odbędą się 23 lutego. Turniej finałowy zostanie z koli rozegrany w dniach 26-27 marca.