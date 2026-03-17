Znakomity sezon polskiego siatkarza. Może przyprawić Grbicia o ból głowy

Nie od dziś wiadomo, że rywalizacja o miejsca przyjmujących w polskiej kadrze jest zacięta. W poprzednim sezonie na ostatniej prostej wypadł z niej Bartosz Bednorz, który został skreślony po raz kolejny przez Nikolę Grbicia. Z roku na rok dochodzi również sporo młodych talentów, sprawa wyboru nie jest taka prosta.

Artur Szalpuk i znakomite statystyki

Ten sezon pokazał, że Artur Szalpuk, który przecież nie robi się coraz młodszy, mógł rozegrać najlepsze mecze w całej swojej karierze i pokazać, że stać go na doskonały sezon nie tylko ligowy, ale również reprezentacyjny. Wartość przyjmującego Nikola Grbić dostrzegał już w poprzednich latach, ale nigdy nie był on pierwszym wyborem w jego kadrze.

Czy w tym roku się to zmieni? Szalpuk pokazał solidną grę przez cały wymagający sezon w barwach Resovii. Jego statystyki mogą zadziwić, a biorąc pod uwagę to, jak duża jest konkurencja wśród polskich przyjmujących, Nikolę Grbicia może czekać w tym roku spory ból głowy, tym bardziej, że postawić chce z pewnością na swoich najbardziej zaufanych zawodników na tej pozycji, czyli m.in. wracającego po kontuzji Aleksandra Śliwkę czy Wilfredo Leona.

Artur Szalpuk rozgrywa sezon życia

Jakub Balcerzak podsumował ten sezon w wykonaniu Artura Szalpuka. Po znakomitym meczu, jaki rozegrał przeciwko drużynie z Olsztyna (zdobył w nim 22 punkty), przyjmujący dodał do swojego ogródka kolejne punkty podnoszące jego statystyki w ataku względem całego sezonu.

56% skuteczności w ataku (371/657), 46% efektywności w ataku - takie wyniki podał Balcerzak i był nimi absolutnie zachwycony. Stwierdził, że to najlepszy sezon Szalpuka w życiu. W komentarzach dodawał, że o ile może to być też zasługa dobrej współpracy z Marcinem Januszem, to siatkarz wiele swoich znakomitych wyników wykręca dzięki własnej grze i przygotowaniu. Pytanie brzmi jednak, czy zdrowie i wymagający sezon pozwolą mu na grę na najwyższym poziomie również w reprezentacji. To pokażą najbliższe miesiące.

Rozwiń

Artur Szalpuk

Artur Szalpuk jasno pokazał kibicom i selekcjonerowi kadry, że na starcie PlusLigi jest w świetnej formie

