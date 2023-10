Znakomity debiut gwiazdy polskiej kadry. Do szczęścia zabrakło niewiele

Zacięta walka o Superpuchar Turcji. Stefano Lavarini postawił na Magdalenę Stysiak

I Lavarini, i Stysiak dołączyli do nowego zespołu późno - dopiero po zakończeniu turnieju kwalifikacyjnego do igrzysk olimpijskich w Łodzi. Za to tryskali dobrym humorem, bo wyczerpujący sezon zakończył się dla reprezentacji Polski awansem na igrzyska olimpijskie. "Biało-Czerwone" w ostatnim meczu pokonały Włoszki i zapewniły sobie pierwszy od 2008 roku udział w igrzyskach.

Lavarini od razu postawił na Stysiak, wstawiając ją do pierwszej szóstki. Już początek spotkania był zacięty, ale to Fenerbahce rozpoczęło lepiej, wygrywając pierwszą partię 25:23. W drugim secie sytuacja się odwróciła, minimalnie lepszy był Vakifbank. Trzeci set to wygrana Fenerbahce 25:22. Drużyna Lavariniego była bliska zwycięstwa, toczyła wyrównaną walkę z rywalkami w czwartej partii, ale ostatecznie Vakifbank doprowadził do tie-breaka.