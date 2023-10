Znakomite wieści dla Nikoli Grbicia. Prezes zapowiada zmiany. To byłby przełom

Sprawa przeładowanego kalendarza to prawdziwa zmora siatkarzy. Odczuli to między innymi reprezentanci Polski, którzy po bardzo intensywny okresie gry w narodowych barwach wrócili do PlusLigi i od razu przypłacili to kłopotami ze zdrowiem. Spędza to sen z powiek Nikoli Grbicia, ale wszystko wskazuje na to, że problem niebawem zostanie rozwiązany. Zapowiedział to w rozmowie z TVP Sport Artur Popko, prezes Polskiej Ligi Siatkówki.