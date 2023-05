Zmiany u polskiej siatkarki. Włosi oficjalnie ogłaszają

Martyna Grajber-Nowakowska poradziła sobie we Włoszech. Ale Lavarini do kadry jej nie powołał

Nie poznaliśmy jeszcze nowego pracodawcy 28-letniej siatkarki. Na razie wraz z mężem, którym jest środkowy LUK-u Lublin Jan Nowakowski, wróciła do kraju. Jeden z kibiców zapytał przyjmującą na Instagramie, czy rozważa powrót do polskiego klubu. - Oczywiście, że tak. Jesteśmy w drodze do Polski, a że weekendzik jeszcze trwa, można do jakiegoś klubu podskoczyć - żartobliwie odpowiedziała siatkarka.