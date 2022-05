Zmarł trener siatkarek ŁKS Commercecon. Miał 45 lat

Trenerem siatkówki był ponad 20 lat. Z ŁKS przeszedł całą drogę - od trzeciej ligi do ekstraklasy. W poprzednim sezonie był najpierw asystentem Michala Maszka. W lutym zastąpił go na stanowisku pierwszego trenera i zdobył z ŁKS brązowy medal mistrzostw Polski. Zespół zakwalifikował się także do Ligi Mistrzyń.

W ubiegłym tygodniu doznał zawały serca. Był na tyle rozległy, że lekarze wprowadzili go w stan śpiączki farmakologicznej. Niestety, nie udało się uratować życia szkoleniowca.