Złe wieści w sprawie polskiego siatkarza. Jest oficjalny komunikat

Co prawda to znacznie mniej niż najlepiej blokujący zawodnik PlusLigi, czyli Norbert Huber z Jastrzębskiego Węgla, który ma na koncie 109 punktowych bloków, ale uwagę zwraca co innego. Zaleszczyk rozegrał znacznie mniej setów niż reprezentant Polski. Ze średnią 0,79 punktu blokiem na set zajmuje drugie miejsce w PlusLidze, ustępując jedynie właśnie Huberowi.

Reklama