Złe wieści w sprawie Magdaleny Stysiak. To wciąż się nie zmienia

Magdalena Stysiak przeniosła się z Włoch do Turcji przed rokiem, by pracować w Fenerbahce pod wodzą Stefano Lavariniego, selekcjonera reprezentacji Polski. Zaczęła sezon znakomicie, wyhamowała dopiero wiosną, gdy do drużyny dołączyła Melissa Vargas. Reprezentantka Turcji zdecydowała się pozostać w Fenerbahce na kolejny sezon, w dodatku klub zwolnił Lavariniego. To pogorszyło sytuację polskiej atakującej.

Reklama