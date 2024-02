Złe wieści dla Magdaleny Stysiak. Hitowy transfer, co zrobi Stefano Lavarini?

To był transfer z cyklu last minute. Melissa Vargas była łączona z Fenerbahce od dłuższego czasu . Miał się powtórzyć scenariusz z dwóch poprzednich lat, gdy najpierw atakująca zarabiała duże pieniądze w Chinach, a potem, zapewne za nieco niższą pensję, kończyła sezon w Fenerbahce.

W poprzednich latach wszystko było jednak prostsze, bo sezon w Azji kończył się wcześniej. W tym sezonie chińskie drużyny grają jeszcze na początku lutego, a Vargas ma kontrakt z Tianjin Bohai Bank do 2026 r. Tureccy kibice mieli obawy, jak atakująca kadry przygotuje się do sezonu reprezentacyjnego bez regularnej gry.

W przyszłym sezonie Vargas ma jednak wrócić do Chin. Tianjin zastrzegł też, że siatkarka ma zostać z drużyną do końca sezonu. Finałowa rywalizacja z drużyną z Szanghaju może potrwać do 6 lutego.