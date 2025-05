Złe wieści dla Grbicia. Dwa filary kadry z kontuzjami, a zgrupowanie tuż, tuż

Okazało się jednak, że żaden z nich nie mógł pomóc Jastrzębskiemu Węglowi w walce o trzecie miejsce siatkarskiej Ligi Mistrzów z Halkbankiem Ankara. Huber wypadł z gry jeszcze w trakcie dramatycznego półfinału z Aluron CMC Wartą Zawiercie . W czwartej partii został uderzony piłką w okolice oka i długo się nie podnosił. Ostatecznie opuścił boisko, do gry już nie wrócił, a w niedzielę w składzie go już nie było - zajął się pomocą jednej z fundacji charytatywnych zbierających pieniądze w trakcie spotkania w łódzkiej Atlas Arenie.

Niepokojące informacje wprost z Ligi Mistrzów. To może być problem dla Grbicia

Jastrzębianie stracili też Popiwczaka. On urazu nabawił się jeszcze w trakcie niedawnych półfinałów PlusLigi. W spotkaniach o medale musiał go zastępować młody Jakub Jurczyk. Libero naciągnął wówczas mięsień w udzie, ale na Final Four Ligi Mistrzów w Łodzi wrócił. I jeszcze w sobotę po meczu zapewniał, że z jego zdrowiem wszystko w porządku.