Zgłoszona kadra siatkarzy na Ligę Narodów. Niespodzianki Grbicia potwierdzone

Międzynarodowa Federacja Piłki Siatkowej (Federation Internationale de Volleyball) otrzymało szeroką listę powołanych przez Nikolę Grbicia na Ligę Narodów 2025. Względem marcowego ogłoszenia nie doszło do żadnych zmian, zatem potwierdzone zostały wielkie nieobecności kilku gwiazd. Mogą się one także pożegnać z mistrzostwami świata. Selekcjoner argumentował, że niektórzy zawodnicy po trudach ostatnich sezonów powinni otrzymać wolne lato, by się zregenerować.