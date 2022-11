Zespół Polaków nie ma sobie równych. Leon gra pierwsze skrzypce

Perugia jest w tym sezonie nie do zatrzymania. Wygrała wszystkie mecze, choć rywalizowała już na trzech frontach . Wygrała dwa spotkania w Lidze Mistrzów, zdobyła Superpuchar Włoch, a w niedzielę po raz ósmy zwyciężyła w lidze.

Perugia - Trentino. Andrea Anastasi postawił na dwóch Polaków

Jednostronny był zwłaszcza czwarty set, wygrany przez drużynę Andrei Anastasiego , byłego selekcjonera polskiej kadry, aż 25:13. Duży udział w tym triumfie miał Leon, bo to jego zagrywki na dobre rozbiły rywali. Co prawda tylko dwie skończyły się punktem, ale wiele innych skutecznie utrudniało akcje gości.

Leon zdobył najwięcej punktów ze wszystkich zawodników na boisku - 20. Zanotował aż pięć punktowych bloków i pokazał, że po feralnym upadku z Superpucharu Włoch nie ma już śladu. Z dobrej strony pokazał się także Kamil Semeniuk , który, w przeciwieństwie do środowego spotkania w Lidze Mistrzów , wystąpił w podstawowym składzie. Zdobył 10 punktów.

Kolejna wygrana sprawia, że przewaga Perugii nad drugim Itasem po ośmiu kolejkach to już osiem punktów. I to mimo faktu, że rywale mają o mecz rozegrany więcej. Już na trzy spotkania przed końcem rundy wiadomo, że drużyna Anastasiego będzie liderem po pierwszej części fazy zasadniczej. Akcentują to włoskie media, nazywając Perugię “mistrzem zimy".