Zdumiewająca decyzja wicemistrzów Polski. Sytuacja wymknęła się spod kontroli?

Michał Probierz , selekcjoner piłkarskiej reprezentacji Polski, lubi w obrazowy sposób podsumowywać życie trenera. " W jednej ręce powinien trzymać podpisany kontrakt, a w drugiej spakowaną walizkę " - mawia. Siatkówka to jednak nie piłka nożna. W piłkarskiej Ekstraklasie doszło w tym sezonie do sześciu zmian trenerów, w siatkarskiej PlusLidze pracę straciło tylko dwóch szkoleniowców.

Drugim z nich - po Pawle Woickim z Enea Czarnych Radom - został Tuomas Sammelvuo . To prawdziwy wstrząs, bo Grupa Azoty ZAKSA Kędzierzyn-Koźle to w PlusLidze oaza stabilności i spokoju. Dość powiedzieć, że po raz ostatni trener stracił tam pracę w trakcie sezonu... w 2006 r. Był nim Wojciech Drzyzga , a kędzierzynianie skończyli wówczas ligę na ósmym miejscu.

Grupa Azoty ZAKSA przegrywa z rywalami i kontuzjami. Tego nikt by nie wytrzymał

Tyle że na takie rezultaty wielki wpływ miały też kontuzje i choroby. Nad drużyną w tym sezonie wisi fatum. Wydaje się to wręcz nieprawdopodobne, ale Sammelvuo w żadnym spotkaniu w tym sezonie nie miał do dyspozycji pełnego składu. Aktualnie kontuzjowany jest kapitan zespołu Aleksander Śliwka, urazy wykluczają dwóch kolejnych przyjmujących, zdrowy jest tylko jeden rozgrywający. Do tego niemal co mecz cierpienie widać na twarzy Bartosza Bednorza, przygotowywanego do gry przez fizjoterapeutów.