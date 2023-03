Zdobył złoto olimpijskie, teraz gra w Polsce. Gwiazdor siatkówki otwarcie o poziomie PlusLigi

Trevor Clevenot seniorską karierę zaczynał w Spacer's de Toulouse, a po czterech sezonach przeniósł się do Włoch. Przyjmujący występował w LPR Volley Piacenza, Revivre Milano i Gas Sales Bluenergy Piacenza, by ostatecznie w 2021 roku przenieść się do Jastrzębskiego Węgla.

PlusLiga. Trevor Clevenot o rozgrywkach w Polsce

Trevor Clevenot celuje w drugie złoto igrzysk

Clevenot po pierwsze złoto igrzysk sięgnął w 2021 roku w Tokio, kiedy to w finale Francuzi pokonali występujących pod neutralną flagą Rosjan. W cześniej "Trójkolorowi" w półfinale odprawili Argentynę, a w ćwierćfinale ograli Polaków, którzy byli jednymi z faworytów do wywalczenia w Japonii złotego medalu.

Tak Clevenot wylądował w PlusLidze

Jak czytamy w serwisie plusliga.pl, gdzie ukazał się tekst o Clevenocie, mało brakowało, a Francuz nie dołączyłby do Jastrzębskiego Węgla. W 2021 roku siatkarz miał już podpisany kontrakt z tureckim Ziraatem Bankasi Ankara. Ostatecznie wylądował w PlusLidze, co jest poniekąd zasługą jego reprezentacyjnego kolegi, grającego właśnie w Jastrzębskim Węglu, Benjamina Toniuttiego. - Walczyłem z nim przez cały okres igrzysk w Tokio, by przyszedł do Jastrzębskiego Węgla. W końcu się udało, co sprawiło mi wielką radość - zdradził Toniutti.