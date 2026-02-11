Zbigniew Bartman zaatakował i doczekał się riposty. Ostro. "Odleciał"

Występ Zbigniewa Bartmana w podcaście "W cieniu sportu" odbił się szerokim echem, tam były siatkarz m.in. gorzko podsumował sytuację z udziałem jego partnerki, Zuzanny Góreckiej, sugerując, że to jej klub ponosił winę za kontuzję zawodniczki, która wypadła z gry na długie miesiące. Siatkarski mistrz Europy z 2009 roku postanowił podzielić się też spostrzeżeniami na temat sytuacji żeńskiej siatkówki w kraju nad Wisłą.

Bartman, który przez pewien czas był związany z ŁKS-em Commercecon Łódź, najpierw jako koordynator sportowy, a następnie trener, zauważył, że w żeńskiej siatkówce w Polsce zarabia się o wiele mniej niż w męskiej.

"Śmiem zaryzykować stwierdzenie, że najwyższy kontrakt Tauron Ligi ma tę samą cyfrę co najwyższy kontrakt Plus Ligi. Tylko że tu jest euro, a tu złotówki. To jest przepaść absolutna" - stwierdził. Po czym gorzko ocenił trenerów pracujących z kobietami.

Wszystkie odpady, które się nie załapały do prowadzenia pracowania przy męskiej siatkówce, pracują w żeńskiej

Zbigniew Bartman doczekał się riposty. Jakub Bednaruk dosadnie

Kilka dni później na te słowa Bartmana zareagował Jakub Bednaruk - w przeszłości zawodnik i trener (był m.in. asystentem Vitala Heynena w reprezentacji Polski), a obecnie ekspert i komentator Polsatu Sport. Bednaruk w swoim felietonie zdradził, że podczas ostatniego finałowego turnieju Pucharu Polski kobiet (w dniach 7-8 lutego odbył się w Elblągu) szkoleniowcy rozmawiali między sobą o słowach Bartmana.

"Wielokrotnie podczas całego turnieju przewijał się temat podcastu Przeglądu Sportowego Onet ze Zbyszkiem Bartmanem. Zastanawiałem się, czy w ogóle warto tego tematu dotykać, ale zostałem przekonany. Nie chcę się stawiać w roli rzecznika, bo kim ja jestem, aby mówić za kogoś. Witaliśmy się z trenerami prowadzącymi drużyny i z tymi, którzy przyjechali obejrzeć turniej 'Cześć odpady!', bo to określenie na długo zostanie" - ujawnił.

Bednaruk odniósł się też do słów Bartmana o "agendzie", pod którą rzekomo mają pracować dziennikarze i komentatorzy zajmujący się w Polsce siatkówką. Tutaj były trener dosadnie podsumował wypowiedzi reprezentanta kraju, wprost stwierdzając, że go poniosło.

Nie wiem również, co to ta „agenda”, o której mówił Zbyszek. Próbowałem się dowiedzieć, ale nikt nic nie dostał. Nie istnieje jakiś tajny spisek ani żadna tajna grupa, o której była mowa. W tamtym momencie niestety Zbyszek już bardzo daleko odleciał, więc szkoda na ten temat tutaj czasu i miejsca

Bednaruk poszedł też krok dalej, stwierdzając, że słowa, jakie Bartman wypowiedział na temat trenerów żeńskiej siatkówki, nie powinny nigdy paść. I sam zwrócił się do szkoleniowców, których mogła dotknąć wypowiedź mistrza Europy.

"Koledzy trenerzy - nie jesteście odpadami, tylko ludźmi z pasją, którzy, aby podpisać pierwszy profesjonalny kontrakt, przez lata bardzo często próbowali wiązać koniec z końcem, aby było na chleb. Jestem z Wami" - napisał.

