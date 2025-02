Zbigniew Bartman mocno zaskoczył wszystkich fanów siatkówki, gdy w 2023 roku oficjalnie zakończył karierę . Wówczas zdecydował się on na kilka zmian w życiu zawodowym i postanowił spróbować swoich sił w sportach walki. Wkrótce potem zadebiutował w oktagonie jako zawodnik MMA we freak fightach - na gali Clout MMA pokonał Tomasza Hajto . Następnie stoczył jeszcze dwa pojedynki i wygrał Błażejem Augustynem i Adamem Josefem .

Kilka tygodni temu w mediach pojawiły się pogłoski mówiące o tym, że 37-latek szykuje się na powrót na siatkarski parkiet. Jak przekazał wówczas Przegląd Sportowy Onet, miłość do tej dyscypliny miała okazać się silniejsza - postanowił on dołączyć do szeregów drugoligowego KS Metro Warszawa . Zgodnie z zapowiedziami niedługo później "Zibi" zaliczył debiut w barwach warszawskiego zespołu. Ucieszyło to kibiców, którzy mieli nadzieję, że Bartman na stałe wróci do uprawiania siatkówki i jeszcze nie raz zobaczymy go na boisku. Siatkarz szybko jednak ostudził emocje fanów.