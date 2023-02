Zbigniew Bartman grał m.in. w lidze polskiej, chińskiej, i argentyńskiej, a jeszcze w 2022 roku reprezentował barwy tureckiego Hekimoglu Global Connect Travel Bursa. Problemy zdrowotne sprawiły, że mistrz Europy z 2009 roku przez 10 miesięcy nie pojawiał się na parkiecie , przez co ostatecznie został zmuszony do poszukiwań innego klubu.

Zbigniew Bartman ponownie w lidze włoskiej

Siatkarz w ostatnim czasie trenował z Projektem Warszawa , dzięki czemu mógł przygotować się do powrotu na parkiet. Pod koniec stycznia atakujący związał się z Emma Villas Aubay Siena i już w pierwszym meczu udowodnił, że może być wartościowym punktem drużyny. Bartman zdobył 18 punktów, udanie pieczętując swój powrót do ligi włoskiej , w której występował przed laty.

Były reprezentant Polski w rozmowie z tvpsport.pl nie ukrywał, że obawiał się tego, jak zaprezentuje się w nowym klubie. Siatkarz w Projekcie nie miał możliwości sprawdzenia się w pełnym wymiarze treningowym, przez co jego dyspozycja stała pod znakiem zapytania. - Wejście w bardzo intensywny rytm treningowy we Włoszech było dla mnie powodem do obaw. Bardzo mocno "krwawiłem", ponieważ nie byłem fizycznie do tego przygotowany - zdradził.