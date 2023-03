Zbigniew Bartman nie przebierał w słowach. Oberwało się siatkarzom. "Frajerski sposób"

Postawa PGE Skry Bełchatów jest jednym z największych zaskoczeń bieżącego sezonu PlusLigi. Zespół, który był typowany jako "pewniak" do udziału w fazie play-off i walki o czołowe miejsca w tabeli, nie zakwalifikował się do najlepszej ósemki rozgrywek.

PlusLiga. Zbigniew Bartman dosadnie o Skrze Bełchatów

Wtedy by się zrobiło naprawdę ciekawie, ale ta porażka z Olsztynem jest podsumowaniem całego sezonu Skry. Poza małymi momentami "słodyczy", jak ten w Pucharze CEV, gdzie doszli nawet do ćwierćfinału, czy pojedynczymi zwycięstwami z ZAKS-ą i Jastrzębskim Węglem, finalnie jest bardzo gorzko

PGE Skra Bełchatów przejdzie poważne zmiany?

Jak zdradził Bartman, na tym nie koniec przebudowy klubu z Bełchatowa. - Czas na sportowe zmiany. Z tego co mnie dochodzą głosy, to będą one naprawdę duże. W kwestii zmian strukturalnych to nastąpiły one już w trakcie sezonu - przypomniał. "Zmiany strukturalne" o których wspomniał Bartman, dotyczą m.in. odejścia Konrada Piechockiego, czyli wieloletniego prezesa Skry.