Zbigniew Bartman nie gryzł się w język. Tak podsumował swoje siatkarki

Jest skąd czerpać wiedzę i wyciągnąć wnioski. Pierwszy set przegrany po własnych błędach, popełniliśmy ich aż osiem. Na tym poziomie to zdecydowanie za dużo. Znamienny fakt, że kończymy seta naszymi dwoma błędami, a nie punktami zdobytymi przez DevelopRes: zepsutą zagrywką i atakiem w aut. To pierwsza rzecz, którą będziemy musieli wyeliminować, żeby myśleć o tym, by z DevelopResem wygrać

~ podkreśla Bartman.