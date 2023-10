Zbigniew Bartman swego czasu otrzymywał powołania do reprezentacji Polski, z którą w 2009 roku wywalczył mistrzostwo Europy, a trzy lata później sięgnął po triumf w Lidze Światowej. Utytułowany zawodnik miał na swoim koncie także sukcesy osiągane z klubami, które zresztą zmieniał dość często . Wystarczy wspomnieć, że grał m.in. we Włoszech, Turcji, Rosji, Chinach, Francji, Katarze czy Argentynie, rzadko zostając gdzieś na dłużej niż sezon.

Zbigniew Bartman zawalczy z Michałem Kubiakiem? To byłby hit

Na tym przygoda 36-latka z Clout MMA się nie kończy i niewykluczone, że wkrótce poznamy kolejnych rywali byłego siatkarza. W programie "Misja Sport" ten złożył jasną deklarację co do ewentualnych walk z innymi siatkarzami, niejako zamykając dyskusję na temat potencjalnego pojedynku z Michałem Kubiakiem.

Współprowadzący program Łukasz Kadziewicz zażartował, że do takiej walki mogłoby dojść wówczas, gdy karierę zakończy Kubiak. " To kwestia tego, jak Michał zakończy karierę. Takie wydarzenie powinno mieć miejsce" - mówił z uśmiechem.

Zbigniew Bartman i Michał Kubiak są w konflikcie. W przeszłości padały mocne słowa

Wywołanie do tablicy tematu walki z Kubiakiem nie jest przypadkowe. Swego czasu w środowisku siatkarskim wiele mówiło się o konflikcie między nim i Bartmanem , do czego zresztą sam Bartman odniósł się w 2019 roku w programie "Prawda Siatki" Polsatu Sport.

"Żeby coś nazwać konfliktem, to dwie strony muszą być ze sobą skłócone i dążyć do konfrontacji. Ja tego nie widzę jako konflikt, bo ja nie dążę do zwarcia. To w ogóle jest śmieszny temat. A że Michał Kubiak, przynajmniej tak mi się wydaje, tak to odbieram - darzy mnie nienawiścią, to jest jego problem" - stwierdził.