Zbigniew Bartman bez ogródek o siatkarskiej gwieździe. Ostro, a miał zastąpić Fabiana Drzyzgę

Asseco Resovia w poprzednim sezonie sięgnęła po historyczny puchar, po raz pierwszy zdobywając europejskie trofeum . Jako pierwszy polski klub wygrała Puchar CEV . W PlusLidze skończyła jednak na czwartym miejscu i nie zakwalifikowała się do Ligi Mistrzów.

W tym sezonie ambicje klubu także sięgają walki o pierwszą czwórkę . Ale początek rozgrywek do łatwych nie należy. Jeszcze przed pierwszym spotkaniem z PSG Stalą Nysa wokół drużyny pojawiły się kontrowersje związane z przełożeniem meczu, które wyjaśniał później prezes Piotr Maciąg . Ostatecznie rzeszowianie zainaugurowali ligę nieco później, wygrywając z Barkomem Każany Lwów. Potem przyszły jednak dwie porażki - 0:3 z Jastrzębskim Węglem i 2:3 z Aluron CMC Wartą Zawiercie .

Mamy trzech bardzo ofensywnych zawodników: Cebulj, Bednorz, Boyer. Super pomysł. Ale trzeba im dać człowieka, który umie odbijać palcami, umie ich obsłużyć w momencie, kiedy przyjęcie jest na trzeci, czwarty metr. Rozgrywającego, który potrafi grać środkowymi z trzeciego metra. A z całym szacunkiem dla Ropreta, to nie jest tego typu zawodnik

Gregor Ropret nie spełnia oczekiwań? Zbigniew Bartman: Na razie ciężki sezon się zapowiada

Mowa o nowym rozgrywającym Asseco Resovii, który dołączył do drużyny latem. 35-letni Słoweniec przeniósł się na Podkarpacie z Sir Susa Vim Perugia . We włoskim klubie był jednak rezerwowym, zmiennikiem Simone Gianellego .

W Rzeszowie ma dzierżyć stery rozegrania, na początku sezonu jest zdecydowanym numerem jeden, wygrywa rywalizację z Łukaszem Kozubem . Musi także "wejść w buty" Fabiana Drzyzgi . Dwukrotny mistrz świata był w ostatnich sezonach rozgrywającym i kapitanem zespołu, latem przeniósł się jednak do Fenerbahce Stambuł.

I Ropretowi na razie nie jest łatwo dorównać utytułowanemu poprzednikowi. W pierwszych spotkaniach na nie najlepszą dyspozycję Słoweńca zwracali uwagę komentatorzy Polsatu Sport . Teraz dołącza do nich Bartman.

Asseco Resovia przed kolejnym sprawdzianem. Zagra z niepokonanym rywalem

Zmian w Rzeszowie latem było zresztą więcej. Z klubem pożegnali się m.in. Torey Defalco i Jakub Kochanowski. Na początku sezonu drużyna musi też radzić sobie bez wracającego do formy po kontuzji Pawła Zatorskiego. Dużym wzmocnieniem może z kolei okazać się Bartosz Bednorz, który w meczu z Wartą Zawiercie zdobył 23 punkty. Bartman ma jednak wątpliwości co do budowania rzeszowskiego zespołu.