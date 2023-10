Zawodniczki węgierskiego Vasas Óbuda Budapest najlepsze. Wygrały Amica Cup 2023

Pierwszego dnia rozgrywek (29 września), podczas meczu otwierającego zaprezentowała się drużyna #VolleyWrocław przeciwko Vasas Óbuda Budapest. Zaciętą rywalizację wygrała drużyna z Węgier 3:1 (25:22, 25:21, 23:25, 25:16) , która po przegranym 3. secie zaliczyła długą serię punktową od początku 4. partii i tym samym już do samego końca utrzymała znaczną przewagę.

W kolejnym meczu zmierzyły się ze sobą niemiecka drużyna Dresdner SC. z czeską VK Duklą Liberec - obie drużyny zafundowały kibicom wiele sportowych emocji. Dynamicznie prowadzone wymiany sprawiały, że sytuacja na parkiecie zmieniała się co chwilę . Najczęściej wynik był remisowy, jednak to niemieckie siatkarki punkt po punkcie w końcówkach setów wysuwały się na prowadzenie. Ostatecznie starcie zakończyło się zwycięstwem Dresdner SC. 3:1 (25:22, 25:20, 22:25, 25:20).

Kolejny dzień siatkarskich rozgrywek podczas tegorocznej edycji Amica Cup otworzyły drużyny, które w piątek odniosły zwycięstwa. Tym razem zmierzył się zespół Vasas Óbuda Budapest z Dresdner SC., które stoczyły ze sobą wyrównaną walkę. Był to pierwszy mecz, który zakończył się piątym setem i był to najlepszy set na tym turnieju. Ostatecznie minimalnie lepsze okazały się zawodniczki ze stoicy Węgier i wygrały cały mecz 3:2 (25:23, 23:25, 15:25, 25:20, 15:13). W drugim sobotnim spotkaniu VK Dukla Liberec łatwo, w 3 setach, ograła #VolleyWrocław (25:19, 25:22, 25:20).

Sukces zawodniczek z Budapesztu

Na zakończenie niedzielnych rozgrywek Węgierki rozegrały kolejny pięciosetowy mecz, podczas którego pokonały drużynę z Czech , co zapewniło im wygraną w całym turnieju. Drugie miejsce zajęły siatkarki z Drezna, które w ostatnim meczu wygrały z drużyną #VolleyWrocław. Tuż za nimi uplasowały się Czeszki, natomiast na ostatnim miejscu znalazły się Polki.

Udział w turnieju Amica Cup 2023 był wspaniałym doświadczeniem, ponieważ mieliśmy okazję zmierzyć się z wieloma świetnymi drużynami. Każdy dzień był dla nas dość wymagający, a szczególnie ostatnie dwa mecze, kiedy musieliśmy rozegrać pięć setów. Pomimo pewnych trudności, chwilowego znalezienia się na przegranej pozycji, nasz zespół walczył do końca. Jestem naprawdę dumna z reprezentantek naszej drużyny

- Gratuluje zespołom, które pokazały bardzo wysoki, międzynarodowy poziom gry w czasie tego turnieju. Zacięta sportowa rywalizacja w atmosferze wzajemnego szacunku i solidarności prowadzi do promowania właściwych postaw - nie tylko w sporcie, ale również w życiu. To właśnie dlatego Grupa Amica ponownie została sponsorem tytularnym rozgrywek. Doskonale się to wpisuje w wartości naszej firmy - powiedział Michał Rakowski, członek zarządu ds. finansowych i zasobów ludzkich w Grupie Amica.