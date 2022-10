Zawodniczki ŁKS Commercecon Łódź zwyciężczyniami Amica Cup 2022

Pierwszego dnia imprezy (21 października) jako pierwsze licznie zgromadzonej widowni zaprezentował się drużyny z Niemiec: Dresdner SC oraz Rote Raben Vilsbiburg, czyli kolejno druga oraz ósma drużyna poprzedniego sezonu 1 Bundesligi. Mecz zakończył się zwycięstwem wyżej sklasyfikowanej drużyny z Drezna 3:0 (15, 20, 20). Najlepszą zawodniczką spotkania wybrana została Kayla Haneline.

W drugim spotkaniu do boju stanęły ekipy z Łodzi oraz Wrocławia. Trzeci zespół ubiegłego sezonu Tauron Ligi, ŁKS Commercecon Łódź, zaczął spotkanie z Volley Wrocław od mocnego uderzenia, wygrywając pierwszy set do 13. Kolejne dwie partie były już znacznie bardziej wyrównane, ale również padły łupem podopiecznych trenera Alessandro Chiappiniego, odpowiednio do 27 i 24.

Sobota do pięciu setów

Drugi dzień upłynął pod znakiem znacznie bardziej wyrównanej rywalizacji, a o zwycięstwach decydowały pojedyncze zagrania. Najpierw na boisku stanęły zawodniczki Rote Raben Vilbiburg oraz Volley Wrocław. Mecz zakończył się dopiero w piątym secie, który na swoją korzyść rozstrzygnęła drużyna z Wrocławia (12:25, 25:20, 25:19, 17:25, 15:17). Najlepszą zawodniczką meczu wybrana została Joanna Pacak z Volley Wrocław.

Wieczorem na parkiet wyszły zwycięskie zespoły z poprzedniego dnia, czyli Dresdner SC oraz ŁKS Commercecon Łódź. Po trwającym ponad dwie godziny spotkaniu, ze zwycięstwa cieszyć mogły się zawodniczki z Łodzi, które rozstrzygnęły tie-break na przewagi do 15. Najlepszą zawodniczką meczu wybrano Włoszkę Valentinę Diouf ze zwycięskiej drużyny.

Sukces zawodniczek z Łodzi

Łódzki zespół nie miał czasu na długą regenerację, ponieważ już następnego dnia o godz. 11:00 rozpoczęło się spotkanie z drużyną Vilsbiburga. W pierwszych dwóch setach przewagę ustanowił polski zespół, jednak zawodniczki Rote Raben nie zamierzały się łatwo poddać i w 3 partii wygrały do 21. Czwarty set to jednak już dominacja ŁKS Commercecon i wygrana do 19. Najlepsza na boisku została wybrana Kamila Witkowska. To zwycięstwo pozwoliło ŁKS-owi na świętowanie triumfu w całym turnieju, bez względu na wynik ostatniego spotkania.

A w nim Volley Wrocław po zaciętym boju pokonał w pięciu setach drużynę z Drezna. Zawodniczką spotkania została wybrana Magdalena Saad. Finalnie jednak, po podliczeniu wszystkich zdobytych punktów za wyniki, na drugim miejscu w tabeli uplasowała się drużyna Dresdner S.C., a na trzecim zespół, którego trenerem jest Michal Mašek.

Trener zwycięskiej drużyny w całym turnieju, ŁKS Commercecon Łódź, Alessandro Chiappini, podkreślał po zakończeniu zmagań, jak ważny jest to turniej dla jego zawodniczek:

- Cieszymy się, że mogliśmy tutaj zagrać, ponieważ bardzo ważne jest, aby rozegrać trzy ważne mecze przed startem nowego sezonu. Myślę, że to świetna okazja dla zawodniczek, aby pokazać mi i też sobie samym, w jakim jesteśmy miejscu. Wyjeżdżamy stąd zadowoleni i szczęśliwi z tego, co zobaczyliśmy i jaki styl zaprezentowaliśmy.

Puchar dla zwycięskiej drużyny wręczyli organizator turnieju Pan Ryszard Frąckowiak oraz Michał Rakowski, członek zarządu Grupy Amica. - Jesteśmy dumni, że po raz kolejny mogliśmy być sponsorem tytularnym tych rozgrywek. Sportowa kobieca rywalizacja na najwyższym poziomie wpisuje się doskonale w wartości, jakie wyznajemy w Grupie Amica. Na boisku zawodniczki wszystkich czterech zespołów uwodniły, że nie ma nic lepszego niż pełna szacunku, zacięta sportowa rywalizacja. Gratuluję zawodniczkom i trenerom, organizatorom oraz wszystkim osobom, które były częścią tego wydarzenia - podsumowuje Michał Rakowski.

Patronat medialny nad wydarzeniem objęły redakcje: Radio Wielkopolska, Interia Sport, Radio Poznań, Wielkopolska Siatkówka, Gazeta Szamotulska i Dzień Szamotulski.

