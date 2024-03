Zaskakujący zwrot w sprawie Wilfredo Leona. Nowy kierunek, padła konkretna kwota

Wilfredo Leon przymierzał się do transferu do siatkarskiej PlusLigi. Jego sprowadzeniem zainteresowane były co najmniej trzy polskie zespoły. Pojawiają się jednak nowe informacje. 30-letni przyjmujący, który po sześciu latach ma opuścić włoską SuperLegę, może wybrać zupełnie nowy kierunek. Miałyby go do tego przekonać znacznie większe pieniądze niż te, które może zarobić w polskich klubach.