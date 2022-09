Zaskakujący transfer stał się faktem. ZAKSA ma następcę

- Dość długo szukaliśmy odpowiedniego zawodnika i uważam, że to jeden z młodych talentów światowej siatkówki. Poznałem go jakieś dwa lata temu, kiedy byłem trenerem w Sankt Petersburgu i graliśmy w europejskich pucharach z zespołem z Burgas. Wtedy miał niespełna 18 lat, później przeszedł Monzy i trzeba przyznać, że to zawodnik z ogromnym potencjałem, szczególnie fizycznym. Jest wysoki, a patrząc na jego dyspozycję w takich elementach siatkarskiego rzemiosła jak zagrywka czy atak to typ zawodnika, który niedługo może nam zagwarantować dokładnie to, czego potrzebujemy - mówi trener mistrzów Polski Tuomas Sammelvuo.